Hausfriedensbruch Jugendliche halten sich unberechtigt in einem Rohbau auf

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 21. November, gegen 21.30 Uhr, hielten sich mehrere Jugendliche unberechtigt in einem Rohbau im Naabtalpark in Burglengenfeld auf. Im Rohbau selbst fuhren sie außerdem ohne Erlaubnis mit einem Kompaktlader umher.