Unfall bei Wernberg-Köblitz Mit Glasscheiben beladener Anhänger kippt um

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 20. November, gegen 6.45 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach mit seinem Kleintransporter der Marke Iveco samt Anhänger die Auffahrt zur Autobahn A93 in Fahrtrichtung München. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der mit aufrechtstehenden Glasscheiben beladene Anhänger am Ende der scharfen Rechtskurve und am Beginn des Beschleunigungsstreifens nach links um.