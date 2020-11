Fahrerflucht Nach Wildunfall auf der A93 – Unbekannter fährt auf Unfallauto auf und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 19. November, gegen 19.49 Uhr, fuhr eine 29-jährige Wackersdorferin mit ihrem Pkw der Marke BMW die A93 in Richtung München. An der Anschlussstelle Schwandorf-Mitte wollte sie die Autobahn verlassen und befuhr deshalb den Ausfahrast in Richtung Wackersdorf. Im dortigen Kurvenbereich überquerte unmittelbar vor ihrem BMW ein Reh die Fahrspur. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte die 29-jährige einen leichten Anstoß mit ihrem Frontstoßfänger nicht verhindern.