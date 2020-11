Verfahren eingeleitet 31-jährige Schwandorferin hat Methamphetamin im Geldbeutel

Eine amtsbekannte 31-jährige Schwandorferin wurde am Mittwochnachmittag, 18. November, in der Steinberger Straße in Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen.