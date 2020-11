Unfall in Oberviechtach Sattelzug übersehen – 5.500 Euro Schaden

Ein 67-jähriger BMW-Fahrer aus dem Gemeindegebiet Winklarn fuhr am Mittwoch, 18. November, 9 Uhr, in Oberviechtach die Straße im Industriegebiet West in Richtung Bundesstraße B22. Als er an der Kreuzung auf die B 22 einbiegen wollte, übersah er einen Sattelzug aus Richtung Oberviechtach kommend, den ein 43-jähriger Mann aus Neumarkt lenkte.