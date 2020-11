Waidhaus Zöllner stoppen mehrere Zigarettenschmuggler – circa 21.000 Stück unversteuerte Zigaretten sichergestellt

In den vergangenen Tagen gelang es den Zöllnern der Kontrolleinheit Verkehrswege Waidhaus des Hauptzollamts Regensburg mehrere Zigarettenschmuggler zu überführen.

Waidhaus. Insgesamt 10.000 Stück unversteuerte Zigaretten versuchte ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Südosteuropa nach Deutschland einzuschmuggeln. Bei der Überprüfung der Fahrerkabine fiel den Zöllnern allerdings die Reistasche des Mannes in die Hände, in der sich das Schmuggelgut befand. Der Mann wollte die Zigaretten gewinnbringend in Deutschland verkaufen.

Bei vier weiteren Aufgriffen durch die Waidhauser Zöllner versuchten die Beschuldigten, die sich allesamt auf dem Weg nach England befanden, circa 6.000 Stück unversteuerte Zigaretten einzuführen. Die Schmuggelware befand sich überwiegend im persönlichen Gepäck der Reisenden.

Ebenfalls auf dem Weg nach England befand sich ein 33-jähriger Lkw-Fahrer, als er von Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Wernberg-Köblitz des Hauptzollamts Regensburg nahe Waidhaus aus dem fließenden Verkehr gezogen wurde und anlässlich einer zollrechtlichen Kontrolle zu einer nahe gelegenen Halle gebebracht wurde. Auf Befragen gab der Mann an, keine Zigaretten dabei zu haben. Da auch die anschließende Röntgenkontrolle des Fahrzeugs ohne Ergebnis blieb, unterzogen die Beamten die Fahrerkabine einer genaueren Überprüfung und wurden dabei fündig: In der Reisetasche des Fahrers befanden sich 4.400 Stück unversteuerte Zigaretten, die in England gewinnbringend weiterverkauft werden sollten.

Die Zöllner stellten in allen Fällen das Schmuggelgut sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.