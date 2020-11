Schulranzen fängt Feuer Zwölfjähriger wirft Feuerwerkskörper in Richtung einer 13-Jährigen

Ersten Erkenntnissen zufolge wartete am Montagnachmittag, 16. November, kurz vor 15 Uhr, eine 13 Jahre alte Schülerin in der Jahnstraße in Selb auf einem Stein sitzend auf ihre Mutter. Zwei Jungen fuhren auf ihren Fahrrädern an der 13-Jährigen vorbei. Einer der beiden, ein Zwölfjähriger aus Selb, warf dabei im Vorbeifahren gezielt einen brennenden Feuerwerkskörper in Richtung der 13-Jährigen.