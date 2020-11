Unfallverursacher gesucht Senior muss unbekanntem Pkw ausweichen und rutscht mit seinem Mitsubishi in den Straßengraben

Auf der Staatsstraße 2238 auf Höhe Krondorf in Hirschau kam am Montag, 16. November, um 12.15 Uhr, einem 80-jährigen Fahrer eines Mitsubishi Pajero ein unbekannter Pkw mittig auf der Straße fahrend entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Senior auf das Bankett ausweichen und rutschte in den Straßengraben.