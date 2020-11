15.000 Euro Schaden 33-Jähriger fährt aus Unachtsamkeit auf Sattelzug auf und wird leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 16. November, gegen 6.50 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Regensburger mit seinem Skoda Octavia die Autobahn A93 in Richtung Weiden. Zwischen den Anschlussstellen Schwandorf-Nord und Schwarzenfeld bemerkte er aus Unachtsamkeit einen vor ihm fahrenden Sattelzug mit Schwandorfer Zulassung zu spät und krachte diesem in den Auflieger.