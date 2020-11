Auto überrollt Motorrad Motorradfahrer kommt auf Gegenfahrbahn – Fahrer springt im letzten Moment vom Motorrad

Foto: 123rf.com

Gegen die tiefstehende Sonne fuhr ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer am Sonntagnachmittag, 15. November, in Schnaittenbach von der Straße Haidmühle kommend auf die Bundesstraße B14 in zu großem Bogen ein und gelangte dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn.