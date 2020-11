Gefährliche Körperverletzung 31-Jähriger wird von 66-Jährigem mit Laser-Pointer geblendet

Foto: Hoppe/123rf.com

Es gibt sie noch, die Laser-Pointer. Und diejenigen, die sie missbräuchlich verwenden. Ein 31-jähriger Landkreisbewohner saß am Sonntag, 15. November, in den Abendstunden nichtsahnend in einem geparkten Auto in der Leimbergerstraße in Weiden, als er mehrfach mit einem Laserpointer im Gesicht geblendet wurde.