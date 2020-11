Schwandorf Ehrlicher Finder gibt Geldbörse mit Bankkarten und dreistelligem Geldbetrag bei der Polizei ab

Am Sonntagnachmittag, 15. November, konnte ein 44-jähriger Schwandorfer in der Fronberger Straße in Schwandorf eine Geldbörse mit mehreren Bankkarten sowie einem dreistelligen Geldbetrag auffinden.