Aus dem Rollator Dreister Dieb klaut einer Seniorin Geldbörse mit EC-Karte und PIN

In einem Supermarkt in der Infanteriestraße in Amberg wurde am Montagnachmittag, 9. November, einer 82-jährigen Seniorin die Geldbörse aus ihrem Rollator gestohlen. Der Dieb nutzte einen günstigen Augenblick und die Bestohlene bemerkte erst an der Kasse den Diebstahl.