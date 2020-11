Hinweise erbeten Betrügerische Handwerker täuschen 86-jähriger Hausbesitzerin Wasserschaden vor

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 10. November, gegen 11 Uhr, kontaktierten zwei bislang unbekannte Männer, die sich als Handwerker ausgaben, eine 86-jährige Hausbesitzerin im Innenstadtbereich von Burglengenfeld. Einer der Täter machte die Frau auf Mängel an ihrem Haus aufmerksam und bot an, diese zu beheben. Unter diesem Vorwand erschlich er sich Zugang zum Haus der Dame.