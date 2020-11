50.000 Euro Schaden Unfall mit zwei Verletzten an der Auffahrt zur A93 – 24-Jährige übersieht anderen Pkw

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen, 10. November, auf der Bundesstraße B173 bei Trogen.

Trogen. Eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Hof befuhr um 5 Uhr mit ihrem Skoda die Bundesstraße B173 in Fahrtrichtung Ullitz. An der Auffahrt zu Autobahn A93 wollte sie nach links auf diese auffahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden VW einer 50-Jährigen aus Plauen.

Beim Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer und sie mussten zur Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Hof verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen räumte diese von der Fahrbahn. Die Auffahrt zur A93 in Fahrtrichtung Osten war für die Unfallaufnahme eine Stunde gesperrt.