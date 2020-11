Teublitz Pkw-Fahrer passt nicht auf und fährt auf Fahrzeug einer Abbiegerin auf – eine Person verletzt

Am Montagnachmittag, 9. November, gegen 15 Uhr, wollte eine Frau aus Teublitz mit ihrem Pkw von der Staatsstraße aus nach links in die Münchshofener Straße in Teublitz einbiegen, hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden Pkws erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Abbiegerin auf.