10.000 Euro Schaden Zwei Personen nach Verkehrsunfall in Nabburg leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 30. Oktober, gegen 10.40 Uhr, ereignete sich in Nabburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus Regensburg befuhr mit ihrem Pkw die Mittelschulstraße in Richtung der Georgenstraße. Als sie von der Mittelschulstraße in die vorfahrtsberechtigte Georgenstraße einfahren wollte, übersah sie ihre 26-jährige Unfallgegnerin.