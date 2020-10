Vorfahrt missachtet 18-Jähriger dachte, dass er noch vor dem Lkw einbiegen könne

Foto: 123rf.com

Ein 18-Jähriger aus Schmidgaden wollte am Mittwochnachmittag, 28. Oktober, mit seinem Leichtkraftrad von der Hans-Kraus-Allee in die Staatsstraße 2145 in Richtung Schwandorf einbiegen. Zur gleichen Zeit kam ein Lkw auf der Staatsstraße aus Richtung Steinberg, der nach links in die Hans-Kraus-Allee abbiegen wollte und bereits auf die Abbiegespur eingefahren war.