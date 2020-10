Beamte mehrfach beleidigt 20-Jähriger bezeichnet Polizeibeamte als „Kasperlverein“

Im Rahmen eines Einsatzes wegen Ruhestörung wurden Beamte der PI Nabburg am Sonntagmorgen, 25. Oktober, gegen 5 Uhr, in die Bahnhofstraße in Pfreimd gerufen. Bereits beim Betreten der Örtlichkeit fühlte sich ein 20-jähriger Mann aus Pfreimd bemüßigt, die Beamten als „Kasperlverein“ zu bezeichnen.