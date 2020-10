Betrugsversuch 77-Jähriger erhält Post von Inkassounternehmen – Verbraucherverbände warnen vor Briefkastenfirma

Foto: 123rf.com

Ein 77-Jähriger aus Schwandorf erhielt Post von einem Inkassounternehmen ADR mit Sitz in Düsseldorf. Dem Schreiben zufolge würde das Inkassounternehmen eine Forderung der Firma Winners49 in Höhe von knapp 200 Euro einfordern, da der 77-Jährige angeblich an einer Gewinnspielgemeinschaft teilgenommen habe.