Dreist 30-Jähriger ohne Mundschutz bläst Verkäuferin ins Gesicht

Bereits am Freitagnachmittag, 23. Oktober, betraten drei Männer einen Lebensmittelladen in Ensdorf, wobei nur einer der drei einen Mund-Nase-Schutz trug. Die 68-jährige Kauffrau machte sie daraufhin auf die Masken-Tragepflicht aufmerksam, was einem circa 30-Jährigen nicht gefiel.