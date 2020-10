Hinweise erbeten Unbekannte klauen Auspuffe und Katalysatoren

Foto: 123rf.com

Vier mal Auspuff, vier mal Katalysator. So lautet das Diebesgut eines Unbekannten. Der Unbekannte oder die Unbekannten verschafften sich irgendwann in den letzten drei bis vier Wochen unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände in der Weidener Conrad-Röntgen-Straße.