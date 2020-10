Zeugen gesucht Zusammenstoß in der Rettungsgasse – Verursacher haut einfach ab

Nach Auflösen einer Rettungsgasse kam es in Hof am Montagmorgen, 26. Oktober, zu einem Anstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hof. Gegen 8 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Lastwagen samt Anhänger die Ernst-Reuter-Straße und wollte nach links in die Jahnstraße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kamen zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes von hinten, woraufhin die auf der Ernst-Reuter-Straße befindlichen Verkehrsteilnehmer in vorbildlicher Weise eine Rettungsgasse bildeten.

Nachdem die Rettungswägen vorbeigefahren waren, fuhr der Lastwagen zeitgleich mit einem Ford, der zuvor die Fahrbahn in Richtung Linksabbiegespur geräumt hatte, los. Dabei kreuzte der Ford unmittelbar vor dem Lastwagen dessen Spur und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Fahrer des Fords fuhr nach dem Unfall geradeaus in Richtung Freiheitshalle weiter, ohne sich um den am Lastwagen entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtfahnder der Polizeiinspektion Hof bitten unter der Telefonnummer 09281/ 7040 um Zeugenhinweise.