Hinweise erbeten Unbekannter verkratzt Mini Cooper auf Pendlerparkplatz

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter verkratzte am Donnerstag, 22. Oktober, in der Zeit von 8 bis 11 Uhr in Amberg in der Werner-von-Siemens-Straße einen auf einem Pendlerparkplatz abgestellten Mini Cooper.