Hinweise erbeten Radbagger des Bayerischen Staatsforsts beschädigt

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Mittwoch, 21. Oktober, 14.30 Uhr, bis Donnerstag, 22. Oktober, 6 Uhr, wurde in Auerbach ein Radbagger des Bayerischen Staatsforsts von einer oder mehreren unbekannten Personen beschädigt. Es wurden hierbei der Scheibenwischer abgebrochen, eine am Bagger seitlich angebrachte Kamera eingeschlagen sowie eine Schutzscheibe am Bagger verkratzt.