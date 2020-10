Einsatz in Amberg Kühlschrank löst Brand auf einer Dachterrasse aus

Ein brennender Kühlschrank auf der Dachterrasse sorge für einen größeren Feuerwehreinsatz am Mittwochmittag, 21. Oktober, in der Wingershofer Straße in Amberg, die zeitweise gesperrt war.