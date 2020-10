Ladendiebstahl 39-Jähriger versteckt in seinem Rucksack Bier und Wodka und zahlt nicht

Foto: 123rf.com

Die Verkäuferin eines Supermarktes in der Nunzenrieder Straße in Oberviechtach bemerkte am Samstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr, einen Mann, der sich in der Getränkeabteilung auffällig verhielt. Nachdem er an der Kasse bezahlt hatte, wurde er beim Verlassen des Marktes angehalten.