Vielfach polizeibekannt Beamte kontrollieren gesuchten Straftäter

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 17. Oktober, gegen 2.50 Uhr, wurde in Schwandorf in der Wackersdorfer Straße ein vielfach polizeibekannter Straftäter und Drogenkonsument einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den aus dem östlichen Landkreis stammenden Aussiedler eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Amberg besteht.