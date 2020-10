Weiterfahrt unterbunden Zugedröhnt und betrunken mit Pedelec unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 17. Oktober, gegen 10.30 Uhr, wurde in Schwandorf in der Flurstraße ein vielfach polizeibekannter Drogenkonsument auf einem Pedelec einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,60 Promille.