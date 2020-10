Ermittlungen Gaffer filmen Polizeikontrolle in Weiden

Foto: Fototaler.de/123rf.com

Im Rahmen einer gefahrenabwehrenden Personenkontrolle am Freitag, 16. Oktober, gegen 15.40 Uhr, in Weiden an einem Verbrauchermarkt in der Dr.-Pfleger-Straße in Weiden filmten ein 39-jähriger Weidner und eine weitere bisher unbekannte Person die eingesetzten Beamten sowie die kontrollierten Personen.