Das hat Konsequenzen Betrunkene 37-Jährige fährt sich im Graben fest

Eine Polizeistreife wurde am Samstag, 17. Oktober, kurz vor 1 Uhr, im Stadtgebiet von Neunburg vorm Wald auf einen Pkw aufmerksam. Dieser steckte in einem Straßengraben fest, die Besitzerin saß noch am Fahrersitz.