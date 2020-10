Unfall bei Lupburg Pkw überschlägt sich mehrfach – vier Verletzte

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 16. Oktober, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus dem Landkreis Regensburg mit ihrem PKW, Hyundai, die Kreisstraße NM35 von See in Richtung Parsberg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einem Kurvenbereich ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.