Polizei bittet um Hinweise Gewalttätiger Unbekannter flüchtet nach Schuh-Diebstahl

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagmorgen, 15. Oktober, um 9 Uhr, betrat ein bislang unbekannter , circa 30 Jahre alter und 1,65 Meter großer Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem Tattoo an der linken Hand ein Schuhgeschäft in der Dr.-Ludwig-Rieß-Straße in Selb. Er probierte schwarze Nike-Schuhe an, die er gleich anließ, sich allerdings aus dem Laden entfernen wollte, ohne diese zu bezahlen.