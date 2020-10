Blutentnahme durchgeführt Unbelehrbarer E-Scooter-Fahrer wieder unter Drogen unterwegs

Foto: 123rf.com

Nichts gelernt hat ein amtsbekannter 26-jähriger Mann aus Marktredwitz. Schon mehrmals wurde er beim Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr unter Drogeneinfluss angetroffen. So auch wieder am Dienstagnachmittag, 13. Oktober, als er mit einem E-Scooter in der Hirschberger Straße unterwegs war.