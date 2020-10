Polizeieinsatz Raufbolde in Gemeinschaftsunterkunft in Schwandorf

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 13. Oktober, gegen 13 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz eine Schlägerei zwischen zwei Männern in Schwandorf in der Gemeinschaftsunterkunft Egelseer Straße mitgeteilt.