Ermittlungen in Schwandorf Hakenkreuz auf die Fassade eines Supermarktes gesprüht

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 8. Oktober, wurde an der Wand auf der Rückseite eines Verbrauchermarkts in der Paul-von-Dennis-Straße in Schwandorf ein aufgesprühtes Hakenkreuz festgestellt.