Kontrollen bei Leuchtenberg Bundesstraße mit einer Lkw-Rennstrecke verwechselt

Bei der Kontrolle eines türkischen Sattelzuges konnten von der Verkehrspolizeiinspektion Weiden erhebliche Geschwindigkeits- und Lenkzeitüberschreitungen festgestellt werden.

Leuchtenberg. Am Dienstag, 6. OKtober, gegen 9.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Weiden auf der Bundesstraße B22 einen türkischen Sattelzug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Anhand der Geschwindigkeitsaufzeichnungen im digitalen Kontrollgerät konnten die Beamten feststellen, dass der 39-jährige türkische Lkw-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 99 km/h über die Bundesstraße fegte.

Das im Fahrzeug verbaute digitale Kontrollgerät zeichnet wesentliche Nutzungsdaten über das Fahrzeug, insbesondere aber auch die Lenk- und Ruhezeiten sowie die gefahrene Geschwindigkeit gerichtsverwertbar auf. Für Kraftfahrzeuge von mehr als 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht gilt auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h sowie 80 km/h auf Bundesautobahnen. Alleine dieser Verstoß wird mit 160 Euro Bußgeld sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister geahndet.

Dem jedoch nicht genug, hielt sich der Fahrer nicht an die gängigen Sozialvorschriften, in denen die Lenk- und Ruhezeiten geregelt sind. Zum einen überschritt er die erlaubte Tageslenkzeit um drei Stunden und 32 Minuten , zum anderen hielt er sich dreimal nicht an die wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden, die er jeweils auf 24 Stunden ohne den erforderlichen Ausgleich verbotswidrig verkürzte. Auch hier wird ein Bußgeld in Höhe von mindestens 870 Euro fällig.

Die Sozialvorschriften dienen nicht nur der Chancengleichheit im gewerblichen Güterverkehr, sondern schützen auch das eingesetzte Fahrpersonal vor Ermüdungserscheinungen und Aufmerksamkeitsdefiziten. Immer wieder ereignen sich schwerste Verkehrsunfälle, weil gerade Lkw-Fahrer während der Fahrt einschlafen oder aufgrund von Übermüdung unaufmerksam sind und von der Fahrbahn abkommen oder ungebremst auf den Vordermann auffahren oder in den Gegenverkehr geraten.