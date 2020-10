Bei Schwandorf Senior (90) wurde auf der A93 zum Geisterfahrer

Am Mittwoch, 7. Oktober, gegen 14.25 Uhr, wollte ein 90-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf mit seinem roten Pkw Toyota an der Anschlussstelle Schwandorf-Mitte in Richtung Norden auf die A93 auffahren. Der Pkw-Lenker ordnete sich auf der B85 auch richtig auf der Linksabbiegerspur ein, bog jedoch nicht erst nach links in die Einfahrt zur A93 ab, sondern schon kurz vorher und befuhr somit die eigentliche Abfahrt der A93, die die Pkw aus Richtung Süden nutzen.