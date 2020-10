Anzeige erstattet 68-Jährige ohne Maske beleidigt und bespuckt Verkäufer in einem Oberviechtacher Supermarkt

Im Edeka-Markt in der Nunzenrieder Straße in Oberviechtach wurde am Montag, 5. Oktober, 11 Uhr, eine 68-Jährige aus dem Gemeindegebiet Schönsee von einem Verkäufer auf die Maskentragepflicht hingewiesen.