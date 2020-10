Ohne Waffenschein Schreckschusswaffe im Rahmen einer Hochzeitsfeier mehrmals abgefeuert

Am Samstag, 3. Oktober, gegen 15.20 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der PI Marktredwitz und gab an, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Unterweißenbacher Weg in Selb ein Mann mit einer Pistole schießt.