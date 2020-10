Zeugen gesucht Radfahrer fährt gegen Granit-Pflanztrog und erleidet schwere Kopfverletzungen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 30. September, um 15.30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer die Hauptstraße in Schwarzenfeld in südlicher Richtung. Auf Höhe der Sparkasse stürzte er aus bisher nicht bekanntem Grund und fiel mit dem Kopf gegen einen neben dem Gehweg aufgestellten Granit-Pflanztrog.