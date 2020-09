Verkehrskontrolle Handybild vom Führerschein hilft nichts – Auto bleibt stehen

Foto: 123rf.com

Zu dritt im Auto und keiner hatte einen Führerschein. So stellte sich die sich die Situation bei einer Verkehrskontrolle in Amberg am Donnerstagabend, 24. September, für eine Polizeistreife dar. Der aus dem Irak stammende 23-jährige Fahrer zeigte auf seinem Mobiltelefon ein Bild seiner internationalen Fahrerlaubnis vor. Eine kurze Überprüfung ergab jedoch, dass er gar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.