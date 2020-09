Randale in Selb Ehefrau geschlagen, Möbel durch die Wohnung geworfen – renitenter 47-Jähriger muss die Nacht in Zelle verbringen

Foto: Ursula Hildebrand

Überhaupt nicht zu beruhigen war ein polizeibekannter 45-jähriger Selber, der in der gemeinsamen Wohnung in der Lorenz-Hutschenreuther-Strasse am Dienstagabend, 29. September, zunächst seine Frau mehrfach schlug und anschließend das Mobiliar durch die Räume warf.