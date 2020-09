Kontrolle Rumänischer Gastarbeiter in Schwandorf gestrandet – Polizei sucht Kollegen oder Arbeitgeber

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstagvormittag, 29. September, wurde der Polizei eine Person gemeldet, die sich verdächtig im Bereich Fronberg in Schwandorf aufhalten solle und dort eventuell die Häuser beziehungsweise Wohnungen ausspähen würde. Tatsächlich konnte in der Eisenwerkstraße ein 41-jähriger gebürtiger Rumäne kontrolliert werden.