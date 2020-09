Haftbefehl erlassen Rauschgift in der Stoßstange versteckt

Foto: 123rf.com

Mehr als 980 Gramm Marihuana, verbaut in einem Auto, entdeckten Hofer Polizisten am Sonntagabend, 27. September, an der Autobahn A9 bei Leopoldsgrün. Der 29-jährige Tatverdächtige sitzt nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.