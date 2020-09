Zeugen gesucht Unbekannte klauen Auto in Burglengenfeld

Foto: 123rf.com

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag, 27. auf 28. September, in Burglegnenfeld in der Pfarrer-Schraml-Straße einen Pkw der Marke Audi TT. Das Fahrzeug stand unversperrt auf einem Anwohnerparkplatz.