Zeugen gesucht Mann rastet am Bahnhof völlig aus, wirft eine 31-Jährige zu Boden und schlägt mit Gürtel um sich

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 22. September, gegen 17.10 Uhr, kam ein 42-jähriger Mann mit dem Zug aus Regensburg am Bahnhof Maxhütte-Haidhof an. Er geriet dort mit einer 31-jährigen Bekannten zunächst verbal in Streit. Der Mann beleidigte die Frau und warf sie später sogar zu Boden.