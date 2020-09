Unfall in Pfreimd Kleintransporter will an der Straßensperre wenden und übersieht Pkw

Foto: Alexander Blinov/123rf.com Der ortsunkundige Fahrer eines Kleintransporters war am Dienstag, 22. September, in Pfreimd von Iffelsdorf in Richtung Untersteinbach unterwegs und wollte an der Straßensperre auf Höhe der Ausgrabungsstätte im dortigen Feldweg wenden. Pfreimd. Hierbei übersah er den geparkten Pkw eines an der Ausgrabung beschäftigten Arbeiters und stieß mit dem Heck gegen dessen Motorhaube. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.