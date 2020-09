Zeugenhinweise erbeten Zigarettenautomat in einer Gaststätte in Hof war das Ziel von Einbrechern

Foto: 123rf.com

Erneut brachen Unbekannte in eine Bar in der Alsenberger Straße in Hof ein. In der Zeit von Samstag, 19. September, 15 Uhr, bis Montag, 21. September, 15.30 Uhr, hebelten die Täter die Zugangstür auf und gelangten so in die Innenräume.