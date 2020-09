Unfall in Amberg Elfjähriger Radfahrer stürzt – Fahrradhelm verhindert schwere Kopfverletzung

Ein elfjähriger Junge fuhr am Montagnachmittag, 21. September, mit seinem Fahrrad am Englischen Garten in Amberg entlang. Bei einer Fußgängerfurt löste sich das Vorderrad und das Kind stützte mit dem Kopf ungebremst auf den geteerten Fahrradweg.